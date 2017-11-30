Трамп испортил пресс-конференцию Порошенко в Давосе

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28 января, воскресенье | Последнее обновление — 00:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эрдоган допустил возможность наступления турецких войск на Идлиб
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях
К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным
Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...
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Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской
Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет
Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС РоссииПодробности...
На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон
На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нетПодробности...
Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
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