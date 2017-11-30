Трамп испортил пресс-конференцию Порошенко в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе журналистов пригласили занять очередь на выступление президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции украинского лидера Петра Порошенко.

Об этом сообщила журналистка и телеведущая Тина Канделаки в своем Twitter.

По ее словам, пресс-конференция Порошенко была назначена на 12.30 «в небольшом зале Sanada». В это же время «всем журналистам пришло сообщение», что на выступление президента США нужно занимать очередь за полтора часа.

Ранее сообщалось, что Трамп не смог встретиться с Порошенко в Давосе из-за нехватки времени.