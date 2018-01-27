Трамп не нашел времени для встречи с Порошенко в Давосе

Президент США Дональд Трамп не встретился с украинским президентом Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за нехватки времени.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон передал ему, что Трамп хотел встретиться, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон», – написала в Twitter журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Порошенко хочет поговорить с Трампом в Давосе «как два президента».