Порошенко захотел поговорить с Трампом «как два президента»

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе сможет поговорить с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом «как два президента», сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Трамп и Порошенко могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума в Давосе, подтвердил представитель Белого дома, слова которого передает ТАСС.

При этом он отметил, что «такая встреча не запланирована».

Всемирный экономический форум, ключевой темой которого станет четвертая промышленная революция, состоится в Давосе с 23 по 26 января.

Напомним, в сентябре прошлого года Трамп принял Порошенко в Нью-Йорке. Кроме того, в июне 2017 года Порошенко провел первую короткую рабочую встречу с Трампом, однако, как отметили многие СМИ, ему был оказан «скромный прием».