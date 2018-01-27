Норвежский лыжник отказался верить в употребление допинга россиянами

Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен выразил уверенность, что российский лыжник Сергей Устюгов является «чистым» спортсменом, и сожалеет, что россиянин не выступит на Олимпиаде в Южной Корее.

«Насколько я знаю, Устюгову не предъявлено никаких обвинений. Я не могу знать всего, но я надеюсь и верю, что он чист», – приводит его слова ТАСС.

«Верю ли я русским? Да, верю, возможно, это глупо, но я верю каждому, кто не был уличен в допинге», – отметил норвежец. Он призвал «верить в лучшее, пока обратное не доказано».

«Устюгов прекрасный парень и великолепный соперник на трассе, его и Йоханнеса Клэбо я считал своими основными конкурентами на Олимпиаде», – сказал Иверсен, выразив сожаление тем, что Устюгова на Играх не будет.

«Если бы он соревновался в Пхенчхане, а я бы его опередил, то считал бы эту победу гораздо более ценной», – заключил норвежец.

Перед этим другой норвежский лыжник, Мартин Сундбю, признался, что Устюгов являлся для него источником мотивации, а саму ситуацию с недопуском российского спортсмена на Олимпиаду-2018 он назвал очень странной.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек. Устюгова в списке допущенных к ОИ не оказалось.