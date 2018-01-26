Английского пэра наказали за секс-вечеринку

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин решил сместить с поста главного куратора вопросов бизнеса и внешней торговли во фракции лейбористов в Палате лордов Джонатана Мендельсона.

Как сообщает ТАСС, поводом для перевода 51-летнего пэра в ряды депутатов, не входящих в правительство, теневой кабинет или руководство обеих палат парламента (так называемых «заднескамеечников») стало участие Мендельсона в вечеринке благотворительной организации The Presidents Club, которая прошла в лондонском отеле The Dorchester.

На организованную для сбора средств на благотворительные нужды вечеринку были приглашены в качестве обслуживающего персонала 130 девушек. Их обязали одеться в подчеркивающую форму черной одежды и обуви на высоких каблуках, а также заведомо подписать заявление о неразглашении предстоящих событий.

На мероприятие под видом одной из девушек попала журналистка газеты Financial Times, которая опубликовала информацию о сексуальных домогательствах во время вечеринки.

На инцидент с участием известных бизнесменов и политиков отреагировали в канцелярии премьера Великобритании, а также генепрокурор Джереми Райт, который не исключил, что действия некоторых участников вечеринки могут стать поводом для уголовного преследования.

В Лейбористской партии произошедшее назвали «чудовищным событием», подчеркнув, что участникам вечеринки не будет поблажек.

В свою очередь, в лондонской детской больнице Great Ormond Street Hospital решили демонстративно вернуть полученные от организации The Presidents Club деньги.