Россияне стали привозить больше вирусов из-за границы

В 2017 году представители Роспотребнадзора зафиксировали в три раза больше зараженных вирусом российских туристов, вернувшихся из других стран, чем в 2014-м.

За 2017 год Роспотребнадзор зафиксировал 3 тыс. зараженных различными вирусами туристов на 220 пропускных пунктах, пишут «Известия».

«Число лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, ежегодно растет. В 2014 году было выявлено 1 тыс. человек, в 2015-м – 1,6 тыс., а в 2016-м – 2,3 тыс. заболевших», – заявили в ведомстве.

Там отметили, что продолжают фиксировать зараженных и в 2018 году, при этом особенно актуальными остаются угрозы заболеваний холерой, малярией, чумой, желтой лихорадкой, лихорадкой Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококковой инфекцей.

Наиболее неблагополучными в плане наличия инфекций Роспотребнадзор назвал Таиланд, Вьетнам, Индию, Доминиканскую Республику, Шри-Ланку, Мальдивы и Китай.

Напомним, ранее Роспотребнадзор со ссылкой на региональные органы здравоохранения острова Фуэртевентура (Канарский архипелаг, Испания) предупредил российских туристов о комарах-переносчиках геморрагических лихорадок.

Сообщалось также, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило соотечественников, в ближайшее время планирующих поездку в Европу, о риске заражения гепатитом А.