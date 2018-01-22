В Казахстане из-за аномальных холодов животные замерзали на ходу

В соцсетях публикуют видео из Казахстана, где ударили 30-градусные морозы вместе со шквалистым ветром; на кадрах показаны животные, которые погибли, замерзнув на ходу.

Так, в Instagram Zhest_kz опубликовано видео с собакой, которая в буквальном смысле замерзла на ходу – видно, что она остановилась, скованная морозом, на полпути. Запись сделана в Астане.

Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Янв 22, 2018 at 10:01 PST

На канале YouTube пользователя Адилет Абай опубликовано видео с зайцем, который, судя по всему, пытался перепрыгнуть через забор, однако застрял и замерз (видео содержит ненормативную лексику).

Накануне министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что от обморожения, по официальным данным, пострадали 223 человека, сообщает «Информбюро».

В стране установилась холодная погода. В Карагандинской области температура опускалась до минус 29 градусов, а ночью до минус 34 градусов. Проблем добавляет сильный ветер, из-за которого в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.