Генерал Никандров признал себя протеже Максименко

Бывший первый заместитель руководителя главного управления Следственного комитета Москвы Денис Никандров признался в суде, что он и его начальник Александр Дрыманов получили свои должности благодаря покровительству начальника УСБ СК полковнику Михаилу Максименко.

«Максменко был достаточно влиятельной фигурой в Следственном комитете РФ, очень многие находились в зависимости от Максименко… Я, Дрыманов и другие лица были назначены на должность при поддержке Максименко», – рассказал Никандров, передает РИА «Новости».

Также Никандров рассказал, что это не руководители управления собственной безопасности СК предлагали ему взятку за освобождение Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, а другое высокопоставленное лицо в российских правоохранительных органах.

«Непосредственно с Максименко и Ламоновым никаких денежных средств мы не обсуждали, они не предлагали. Был у меня разговор один, коррупционного характера, но предложение поступило мне от другого лица, которое не является обвиняемым по делу. Это лицо занимает серьезное должностное положение в правоохранительных органах РФ и предложило, точнее, сообщило, что ему предложили некую сумму средств за переквалификацию дела Кочуйкова на самоуправство, и оно уже согласилось на эту сумму», – сказал Никандров.

Напомним, что на процессе по делу Максименко Никандров выступает в качестве свидетеля. По другому делу о коррупции, из которого было выделено дело Максименко, он проходит обвиняемым.

23 января прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко заявил в суде, что глава столичного главка СК Александр Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

До этого со ссылкой на ФСБ сообщалось, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СК за освобождение из-под стражи сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова летом 2016 года было выделено не 500 тыс. долларов, как предполагалось ранее, а в 10 раз больше.

Калашова задержали в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года. После были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.