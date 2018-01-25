Ученые изменили подход к поискам внеземной жизни

Ученые намерены использовать новый подход к проблеме поиска жизни на других планетах, передают западные СМИ.

Как пишет журнал Science Advances, до сегодняшнего дня исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере.

По мнению ученых, другими, не первостепенными, признаками существования жизни на планете являются наличие метана, углекислого газа, воды в жидком состоянии на поверхности и отсутствие монооксида углерода, передает РИА «Новости».

По данным ученых, незначительное количество метана может образоваться на планете в результате ее столкновения с астероидом или при взаимодействии горных пород и воды, но невозможно без наличия живых организмов.

По данным исследователей, недостаточное количество монооксида углерода на планете объясняется тем, что организмы могут использовать газ для поддержания жизнедеятельности, что должно привести к его дефициту на планете.

Напомним, ранее ученые сообщили о наличии больших запасов воды на ближайшей от Земли экзопланете.