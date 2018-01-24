Грызлов обвинил ПАСЕ в негуманности

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) демонстрирует непонимание или нежелание понять природу кризиса на востоке Украины, а ее требования к России прекратить помощь Донбассу не соответствуют принципам гуманизма, заявил полпред Москвы в Контактной группе Борис Грызлов.

ПАСЕ, как считает Грызлов, «в очередной раз продемонстрировала непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния», передает ТАСС.

Также Грызлов подчеркнул, что «Россия и ее граждане не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой народа в Донецкой и Луганской областях, а также не могут допустить прямо у своей границы угроз безопасности для 3,5 миллионов людей».

«Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма», – добавил полпред России.

Кроме этого он отметил, что давление на Россию со стороны европейских структур «вредит им самим и не соответствует настроениям народов Европы, неотъемлемой частью которой является и Россия».

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России «прекратить финансовую и военную поддержку» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.