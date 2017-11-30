В Сети высмеяли Саакашвили за «актерскую игру» в фильме про Украину

Лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили представил черновой ролик документального фильма про Украину; в соцсетях высмеяли политика за «актерскую игру» - в конце видео экс-глава Одесской области неуклюже падает на берег моря.

Видео опубликовано на канале Михаила Саакашвили на YouTube. В 13-минутном ролике он говорит о разных городах, но по большей части об Одессе, которую, по мнению политика, «захватила мафия».

В конце тизера своего фильма он прогуливается по берегу моря и произносит: «Что бы вы ни говорили, это что-то с чем-то. Посмотрите: простор и воля, это красота, это воля, это что-то с чем-то, люди». После этого политик неуклюже падает на берег моря и раскидывает в стороны руки и ноги.

Именно этот эпизод высмеяли в Сети.

«Господи, посмотрите, как он натурально играет морскую звезду, падая на спину, растопырив ноги и руки. Он всю жизнь не тем занимался», - говорится, в частности, в Telegram-канале «Зрада чи Перемога».

Эпизод на берегу моря - с 12 минуты видео.