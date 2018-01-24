Писательница Урсула Ле Гуин скончалась в США

В Портленде на 89-м году жизни скончалась американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин, сообщил ее сын Тео.

Он рассказал, что писательница плохо себя чувствовала в последние месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Урсула Ле Гуин прославилась благодаря своим романам в жанрах научной фантастики и фэнтези («Хайнский цикл» и произведения из цикла «Земноморье»). Кроме того, Ле Гуин была автором стихов и детских книг, публицистом.