Пучдемон дважды поцеловал флаг Испании

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон во время поездки в Данию дважды поцеловал испанский флаг, пишет газета La Vanguardia.

Издание опубликовало видео, на котором к Пучдемону, сидящему в кафе с двумя мужчинами, подошел испанец с флагом пиренейского королевства, передает ТАСС.

«Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится. Поцелуй его, пожалуйста», – сказал мужчина.

В ответ бывший каталонский глава с улыбкой дважды поцеловал полотнище.

«У меня нет никаких проблем с Испанией», – заверил Пучдемон, на что автор видео посетовал, что когда бывший лидер Каталонии возвратится в Испанию, его там ждет тюрьма.

В декабре Пучдемон, комментируя результаты выборов в региональный парламент, заявил, что автономия вновь одержала победу над Испанией. По итогам голосования выступающие за независимость Каталонии, обеспечили себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества.

Как отмечала в январе газета ВЗГЛЯД, главой парламента Каталонии вновь стал сторонник отделения региона от Испании, а Барселона возвратилась к ситуации октября прошлого года, когда сепаратистам едва не удалось одержать победу.