В Турции умер считавшийся россиянином молодой человек без памяти

В больнице Антальи скончался усыновленный турчанкой молодой человек, потерявший память и парализованный после ДТП в 2008 году, которого в Турции считали выходцем из России, сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что последние десять дней Мустафа Оз Умут, как его назвали в новой семье, находился в реанимации, передает РИА «Новости».

«Ему был поставлен диагноз «полиорганная недостаточность», и Умута подключили к аппарату искусственного дыхания. В связи с почечной недостаточностью был проведен диализ. Сегодня утром он скончался», – собщила Гюльсум Кабадайы, которая усыновила молодого человека.

Напомним, в августе 2008 года после ДТП в больницу университета Акдениз с серьезной черепно-мозговой травмой поступил молодой человек без документов. Из-за травмы он был парализован, полностью потерял память и не мог говорить.

После посещения знакомого в больнице, жительница города Коркутели Гюльсум Кабадайы увидела молодого человека и стала ухаживать за юношей, а затем забрала домой и оформила над ним опеку. Имя Умут ему дали в новой семье, что в переводе с турецкого оно означает «надежда».

В семье Гюльсум Кабадайы верили, что Умут был россиянином, так как он очень эмоционально реагировал на русскую речь.

В 2013 году этой истории была посвящена одна из передач «Пусть говорят» на Первом канале, после которой пять женщин из разных городов России заявляли, что узнали в Умуте своих пропавших сыновей. Но в итоге молодой человек остался в Турции.