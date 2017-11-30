Порошенко попросили защитить памятник Екатерине II в Одессе

Активисты опубликовали на сайте президента Украины Петра Порошенко петицию с требованием защитить памятник основателям Одессы – российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову.

«В Одессе ультранационалистические группировки пытаются привлечь к себе внимание граждан заявлениями о поддержке сноса памятника основателям Одессы на Екатерининской площади, одной из самых красивых в городе. Институт национальной памяти во главе с (Владимиром) Вятровичем рекомендовал Одесскому городскому совету снести указанный выше памятник», – говорится в петиции на сайте Порошенко.

Авторы документа настаивают, что памятник российской императрице является неотъемлемой частью истории города, так как был впервые установлен еще в 1900 году.

«Сейчас маргинализированные неизвестные лица пытаются через судебные решения снести этот памятник, поиздеваться над историей города и одесситами. Данные лица, не имеющие поддержки среди одесситов, пытаются выдать свое мнение за мнение широкой общественности», – отмечается в петиции.

Украинского президента просят предотвратить попытки снести монумент, а также начать процесс его признания памятником местного значения.

Социологические опросы в конце декабря показывали, что более 80% жителей Одессы выступают против сноса памятника основателям города.

До этого Ассоциация Казацких обществ «Сич» подала иск в Одесской апелляционный суд с требованием снести памятник основателям Одессы.

Памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. Он был демонтирован в 1920 году и восстановлен в 2007 году. Восстановление памятника вызвало политический конфликт.