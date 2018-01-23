Ученым удалось расшифровать один из свитков Мертвого моря

Специалистам по библейским исследованиям Хайфского университета удалось расшифровать текст одного из древних свитков Мертвого моря – 364-дневный календарь иудейской секты ессеев «Яхад».

Об этом сообщается на сайте университета.

Расшифровкой текста больше года занимались доктор Эшбал Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов.

Выяснилось, что календарь описывает два праздника, которые не упоминаются в Библии, – это дни Нового вина и Нового масла, которые отмечались как продолжение праздника Первого урожая пшеницы.

Также ученым удалось узнать, что ессеи отмечали смену времен года особым праздником в конце сезона.

Свиток был написан одним из лидеров секты. Однако тот, вероятно, забыл упомянуть несколько праздников, и другой писец был вынужден исправлять ошибки, добавляя недостающие даты в поля между столбцами текста.

Свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи) были обнаружены между 1947 и 1956 годами ХХ века. Они включают в себя некоторые из самых ранних известных текстов из Библии, в том числе старейшую копию Десяти Заповедей.

В 2010 году оцифрованные свитки выложили в Сеть.