Мессенджерам и соцсетям запретили сообщать о работе с правоохранительными органами

Правительство России запретило мессенджерам и соцсетям разглашать любую информацию о взаимодействии с правоохранительными органами.

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством России неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», – говорится в документе, размещенном на официальном сайте правовой информации.

Согласно изменениям в правила взаимодействия организаторов распространения информации с органами, первые должны предоставлять последним удаленный доступ к системе в срок не позднее трех месяцев с даты получения уведомления.

В июле 2017 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Закон распространяется на компании, зарегистрированные в реестре организаторов распространения информации, составленный Роскомнадзором. В реестр входят Telegram, «Агент Mail.ru», соцсети «В контакте» и «Одноклассники».