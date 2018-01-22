Для российских компаний ввели ограничения на продажу продуктов Microsoft

Два российских дистрибутора американской корпорации Microsoft ограничили продажу ее продуктов для более 200 компаний в России в связи с санкциями, введенными США в прошлом году, сообщили СМИ со ссылкой на уведомления клиентам от дистрибуторов Merlion и RRC.

Merlion направила включенным в санкционный список покупателям лицензий Microsoft уведомление, в котором потребовала оплачивать продукцию в сжатые сроки, а в некоторых случаях вносить аванс. Компания RRC в уведомлении для заказчиков, находящимися под секторальными санкциями США, сообщила о серьезных ограничениях на размещение и оплату заказов, передает ТАСС.

Причиной ограничений назван закон, принятый в США 2 августа 2017 года, о санкциях, который касается привлечения финансирования российскими банками и компаниями энергетической отрасли.

В России поставщики программ зачастую ждут несколько недель или месяцев между отправкой счета и получением оплаты, что минфин США может расценить как долговое финансирование.

Представитель Microsoft сообщил в комментарии по поводу действий дистрибуторов, что корпорация твердо соблюдает правовые требования.

За нарушение санкций правительство США может оштрафовать на 250 тыс. долларов или на сумму, которая превышает размер сделки вдвое. В случае, если нарушение было преднамеренным, нарушителю грозит штраф в размере до 1 млн долларов или 20 лет тюрьмы.

Кроме Merlion и RRC в России еще девять компаний-дистрибуторов Microsoft.

Между тем, в октябре сообщалось, что российские государственные компании и организации и предприятия в Крыму закупали в обход санкций программное обеспечение производства Microsoft Corp.