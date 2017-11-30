Белоруссия усилила охрану границ с Украиной и Прибалтикой

Решение об усилении охраны принято с учетом «новых элементов обстановки».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы Белоруссии органами пограничной службы в 2018 году, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее решение на охрану госграницы было принято с учетом новых элементов обстановки. Учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с появлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях.

«В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы», – уточняется на сайте.

Еще одной причиной усиления белорусских границ стал высокий риск контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Пограничные службы Белоруссии заявили о необходимости предотвращения нелегального проникновения террористов в страну, а также перемещения средств террора и контрабандных грузов и иных товаров.

Пропуск через границу физических лиц и транспортных средств будет усовершенствован.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Генеральное консульство Белоруссии в Одессе решено закрыть.