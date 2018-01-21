Галкин рассказал о своих нездоровых желаниях

Юморист Максим Галкин признался в своей пагубной привычке: по его словам, он не может перестать есть с начала нового года.

В выложенном в Instagram ролике шоумен рассказал, что с новогодних праздников не может отойти от холодильника и постоянно уничтожает запасы еды.

«Такая история, значит, я давно ем. Вот, как 31 декабря случился праздник, все начали есть, и я остановиться не могу. Я каждый раз подхожу к холодильнику, а там что-то вкусное», – говорит Галкин.

Он продемонстрировал свой традиционный бутерброд с котлетой и огурцом, который, по его словам, особенно вкусен ночью.