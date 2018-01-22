Вблизи отеля на юге Швеции прогремел взрыв

В воскресенье вечером около офисного здания в микрорайоне Розенгорд в Мальме на юге Швеции прогремел взрыв, сообщили в городской полиции.

Правоохранители сообщили, что из Розенгорда поступило несколько звонков о громком взрыве. Данных о пострадавших в полиции не предоставили, передает РИА «Новости».

О детонации стало известно около 23.00 мск. Поврежден фасад здания, около которого произошел взрыв. На место инцидента должны прибыть взрывотехники.

Причины происшествия пока неизвестны.

Шведское информационное агентство ТТ отметило, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.

30 декабря в Мальме у здания полиции взорвали автомобиль стражей порядка.