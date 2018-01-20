Британский школьник раздобыл секретные данные, притворившись главой ЦРУ

Подросток из Великобритании Кейн Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, получил доступ к компьютерам экс-главы Центрального разведуправления Джона Бреннана, притворившись самим Бреннаном, сообщает The Telegraph.

По информации издания, в феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети американского министерства юстиции, данным 20 тыс. сотрудников ФБР, а также информации о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon («Глубоководный горизонт») в апреле 2010 года.

ФБР и секретная служба США были настолько обеспокоены тем, что Гэмбл смог увидеть, что немедленно обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали, передает РИА «Новости».

Во время проходящих в настоящее время слушаний в суде стало известно, что Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании. Затем он выдал себя за самого Бреннана. Отмечается, что Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить пин-код и контрольный вопрос (сначала просили назвать кличку первого домашнего животного экс-главы ЦРУ).

Таким же способом Гэмбл получил доступ и к другим аккаунтам Бреннана, а вместе с ним и ко всем его электронным письмам и контактам.

Кроме того, британский подросток убедил службу техподдержки ФБР, что является Марком Джулиано, который на тот момент возглавлял Федеральное бюро расследований США. В итоге ему удалось получить доступ к базам данных разведки. Королевский адвокат Джон Ллойд-Джонс сообщил, что Гэмбл «получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным вопросам, касающимся среди прочего военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране».

Также целями Гэмбла становились заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник по науке и технологиям Джон Холдрен. Подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их планшетами и телевизорами.

18-летний Кейн Гэмбл признал себя виновным по 10-ти пунктам обвинения.