На насильника Шурыгиной набросилась дочь Стриженовой

В телепрограмме Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» дочь актрисы Натальи Стриженовой Александра Холошина набросилась на осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова сообщив, что его надо отправить в тюрьму.

В эфире программы Холошина заявила, что начала сбор подписей, чтобы Семенов вернулся в тюрьму. По ее словам, «насильникам не место на свободе».

«Этого козла надо посадить в тюрьму», – отметила Холошина, имея в виду Семенова.

Сам молодой человек на эти слова не стал обращать внимания, добавив, что не считает Холошину борцом за справедливость. «Она (Холошина, – прим. ВЗГЛЯД) делает это ради собственной выгоды», – сказал Семенов.

Подруга Шурыгиной Диана Корс отметила, что «Диана ужасно травмирована этой ситуацией», опровергнув обвинения Шурыгиной в том, что она «пьющая и гулящая».

Напмоним, 10 января Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.

Шурыгина осудила Малахова за то, что он пригласил в свою программу на «России 1» Сергея Семенова.