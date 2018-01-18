Опубликовано видео обрушившегося на Европу мощного урагана

В Европе бушует ураган, который в Германии назвали «Фредерика»; известно о гибели четырех человек, а также массовой отмене рейсов в крупнейших аэропортах северной части Европы и коллапсе на дорогах.

Ураган коснулся в первую очередь северной Европы – Нидерландов, где погибли три человека, и Германии, где погиб еще один. Порывы до 140 км/ч (39 м/с) вызвали транспортный хаос. В Германии отменены все поезда на дальние расстояния, приостановлены рейсы в аэропорт Схипхол в Амстердаме – с крыши терминала ветром снесло плиты, сообщает Би-би-си.

В Схипхоле отменены более 300 рейсов.

Ураган прошел по Великобритании в среду вечером и в четверг утром, повалив деревья и повредив десятки тысяч домов. Сейчас он движется через Германию к Польше, которую настигнет в ночь на пятницу.

Druk op de N325 - Waalbrug omdat het verkeer via de andere brug (de Oversteek) voorlopig is geblokkeerd. foto:@naarnijmegen. pic.twitter.com/K5GN7KsPnv — VID (@vid) 18 января 2018 г.

В Германии метеорологи призывают людей оставаться дома, многие школы закрыты.

В соцсетях публикуют фото последствий урагана.