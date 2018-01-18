СМИ сообщили о дефиците рабочей силы в США

Американские предприятия испытывают серьезные проблемы с поиском рабочей силы, в итоге им приходится переплачивать за привлечение и удержание сотрудников, сообщает CNN со ссылкой на Федеральную резервную систему.

Отмечается, что в связи с этим возможен рост зарплаты в США, однако предприятия от этого начинают нести убытки, что является серьезной проблемой для экономики в долгосрочной перспективе. Причем значительно увеличилась нехватка кадров в конце прошлого года, сообщает CNN.

Проблемы испытывают, в частности, рестораны, которые не могут найти официантов и поваров. Один из производителей выбился из графика на три месяца, так как не мог нанять работников на новый завод. У еще одной промышленной компании, в которой всего 100 сотрудников, было сразу 20 вакансий. Компания Tech в Бостоне заявила, что становится все сложнее найти инженеров-программистов.

Еще одна компания, которая занимается грузоперевозками, заявила, что у нее так много проблем с поиском водителей, что имевшиеся сотрудники устроили забастовку, вынудив компанию повысить им заработную плату.

Компании вынуждены повышать зарплату своим сотрудникам, чтобы удержать их, но делается это в ущерб другим статьям расходов, сообщает CNN.

Строительные компании испытывают сложности с поиском не только квалифицированных, но и неквалифицированных рабочих, отмечает портал.

Между тем, политика президента США Дональда Трампа как раз направлена на то, чтобы крупные компании закрывали производства за рубежом и возвращали их на территории своей страны. В марте 2017 года он подписал указ на этот счет.