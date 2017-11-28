Американские СМИ заявили о скором банкротстве Роскосмоса

Американский журналист предсказал крах Роскосмоса после отказа США от мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5.

После отказа США от покупки у Роскосмоса мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5 российская госкорпорация окажется в трудном финансовом положении, считает журналист издания Space News.

Журналист Мэтью Боднер ссылается на российского аналитика Павла Лузина, который сообщил, что около половины бюджета Роскосмоса в рамках Федеральной космической программы на 2016–2025 годы (1,4 трлн рублей, или 24 млрд долларов) посвящена пилотируемым программам.

«Российская космическая программа – это сложное поддержание положительного имиджа. Для каждого небольшого шага вперед, кажется, они делают один гигантский прыжок назад. Бюджетные сокращения, программные задержки и регулярные неудачи запуска космической промышленности России на каждом шагу. После незначительных побед их обещания все труднее и труднее проглотить».

Боднер раскритиковал запуск нового метеорологического спутника: «Российские официальные лица потратили больше суток, чтобы признать, что миссия провалилась, но заявили, что завершат расследование к середине декабря. С 2010 года такие провалы особенно прискорбны для российской космической программы. В последние месяцы лидеры отрасли и официальные лица Роскосмоса рекламируют разработку собственного космического корабля следующего поколения в надежде идти в ногу с западными частными космическими фирмами».

По его мнению, российская космическая компания отстает от американской SpaceX, однако он уточнил, что в прошлом году в России появился новый игрок, который выполняет роль частного оператора: S7.

«S7 еще предстоит пройти долгий путь, чтобы доказать, что она является серьезным игроком в формирующейся частной космической отрасли, но это уже свежий игрок российской космической отрасли», – полагает аналитик.

Журналист отметил, что в 2014 году НАСА и Роскосмос смогли сохранить деловые отношения, несмотря на провокационные предложения вице-премьера России Дмитрия Рогозина использовать США для полетов на орбиту батут. По его мнению, пока общественная дискуссия недостаточно развита, иначе подобная критика российских официальных лиц стала бы концом современной космической отрасли РФ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российский космический центр им. Хруничева не выдержал конкуренции с одним из главных своих соперников – американской частной компанией SpaceX, которая совершила первый запуск ракеты-носителя Falcon лишь 12 лет назад. Еще в 2013 году американцы предложили рынку запуск ракеты-носителя всего за 56,5 млн долларов. Это было самое дешевое предложение в космической индустрии. И такой демпинг принес результат: уже в 2014 году из 20 новых договоров на космические запуски спутников девять (почти половина) пришлось на SpaceX.