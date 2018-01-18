Общественный штаб поддержки Путина открыли в Крыму

Региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина на выборах президента в четверг начал работу в Симферополе.

В состав штаба вошли врачи, журналисты, ветераны, общественники. Сопредседателями штаба стали заведующий Кольчугинской участковой больницы, врач-терапевт Борис Левин и советник директора Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» Рустем Казаков.

В состав руководства штаба также вошел командир крымского отряда милиции особого назначения «Беркут» с 2006 по 2014 года Юрий Абисов, передает РИА «Новости».

Презентовал штаб глава крымского парламента Владимир Константинов, он подчеркнул, что штаб ориентирован на общественников.

«Всех тех людей, которые не получают заработную плату, которые пришли сюда по своему добровольному желанию, а не по чьему-либо приказу. Штаб развернут по всем регионам. Это уважаемые люди в регионах: ветераны, общественные деятели, предприниматели. Все крымское сообщество в своем многообразии», – сказал Константинов.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.