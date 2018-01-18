В аэропортах Москвы из-за погоды начали отменять и задерживать рейсы

В четверг столичные аэропорты отменили 13 рейсов, еще 11 задержаны.

По состоянию на 9.30 мск в аэропорту Домодедово отменены 13 рейсов, четыре задержаны. В Шереметьево задержаны семь рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Об изменениях в расписании аэропортов Внуково и Жуковский не сообщается.

Ранее сообщалось, что снегопад привел к восьмибалльным пробкам в Москве. Синоптики прогнозируют метель и гололед в столице.