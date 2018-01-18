Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх, реагируя на данные Американского института нефти о запасах сырья в США, а также сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% – до 69,48 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,34%, составив 64,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 млн баррелей, до 414,4 млн. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 млн баррелей.

Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней.