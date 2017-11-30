Додон предостерег Молдавию от выхода из СНГ

Проект выхода Молдавии из СНГ является очень рискованным, заявил президент страны Игорь Додон.

«Мы внимательно следим за этим», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TVC21.

Он напомнил, что выход из СНГ будет означать приостановку существующих соглашений, а также затронет около 600 тыс. граждан Молдавии, работающих на территории России.

В худшем случае, по его мнению, парламент проголосует за выход из СНГ, но процедура выхода занимает год, а «уже после выборов ситуация изменится».

Ожидается, что выборы в парламент Молдавии пройдут в 2018 году.