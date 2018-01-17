Быть волонтерами в штабе Путина пожелали более 3 тыс. человек

За два дня заявки на сайте штаба Владимира Путина, чтобы стать волонтерами подали более 3 тыс. человек, рассказал пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента России Андрей Кондрашов.

«Более 3 тыс. заявок поступило на сайт», – цитирует Кондрашова РИА «Новости».

Кроме Путина на должность президента России претендуют Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.