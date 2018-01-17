Латвия заявила о намерении восстановить совместную с Россией историческую комиссию

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш сообщил, что Латвия и Россия возобновят работу комиссии по сложным историческим вопросам.

«Я ожидаю, что в начале весны мы переформируем нашу комиссию. Важно, чтобы историки могли работать вместе, изучать этот трагичный период. Должен иметься доступ к архивным материалам с обеих сторон», – сообщил Риекстиньш в интервью ТАСС.

По его словам, первая встреча латвийских и российских историков должна состояться весной. Мероприятие важно для преодоления некоторых стереотипов, имеющихся у обеих сторон, отметил Риекстиньш.

Он подчеркнул, что история – «не такая уж простая вещь». «Кто кому пожимал руку? Молотов Риббентропу или Риббентроп Молотову? Это разве не Молотов устно позитивно высказался о том, что Германия зашла в Париж во время войны?» – сказал дипломат.

Напомним, в сентябре в Латвии была восстановлена работа российско-латвийской комиссии историков. В августе после четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии, где обсуждался широкий круг вопросов. Тогда было запланировано до конца 2017 года организовать встречу латвийских и российских историков с целью обсуждения важных для обеих стран вопросов истории.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как деятельность исторической комиссии была заморожена по инициативе латвийской стороны в связи с событиями на Украине и «по моральным соображениям». Рига посчитала невозможным для себя поддерживать какие-либо научные контакты с «агрессором», хотя это было не в ее государственных интересах.