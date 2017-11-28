США призвали Киев вернуть выплаты жителям Донбасса

Киев должен в полном объеме восстановить социальные выплаты гражданам Украины, проживающим на неподконтрольных территориях Донбасса, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

«Люди оказались по разные стороны линии столкновения из-за прихоти судьбы. Представьте себе, есть люди, которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди с одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины», – приводит ее слова УНИАН.

По ее словам, есть способы решения и проблем мошенничества и нецелевого использования этих средств. Более того, считает Йованович, эти выплаты важны для Киева, который должен таким образом продемонстрировать, что жители Донбасса – тоже украинские граждане.

По ее словам, Украине важно продемонстрировать, что «российская пропаганда» относительно отсутствия заботы со стороны Киева о людях на востоке является неправдивой.

«Это важно на будущее, для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца – это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас», – заявила она.

Отметим, что Россия регулярно призывает к тому, чтобы Украина возобновила социальные выплаты для жителей Донбасса. Этого же добиваются и западные страны. Так, в декабре 2017 года ЕС призвал Киев разработать подход к выплатам социальной помощи населению востока Украины, в конце ноября Йованович также заявила, что Вашингтон считает необходимым восстановление социальных выплат. Об этом же неоднократно говорили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Однако Киев настаивает на том, что пенсионеры получат причитающиеся им выплаты, когда Украина вернет контроль над регионом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Киев сам отказывается от Донбасса, проводя блокаду.