В системе «Платон» зарегистрировались более 10 тыс. грузоперевозчиков Дагестана

Грузоперевозчики Дагестана зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 10,6 тыс. большегрузов.

Как сообщил РИА «Дагестан» пресс-секретарь системы Олег Кириллов, в 2017 году количество зарегистрированных 12-тонников в республике увеличилось на 9 тыс. автомобилей.

При этом, 95% перевозчиков Дагестана установили бесплатные бортовые устройства в качестве одного из двух доступных способов внесения платы за использование федеральных дорог.

В целом по стране на сегодняшний день грузоперевозчики зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 945 тыс. большегрузов. Рост регистрации за 2017 год превысил 150 тыс. транспортных средств. Учитывая высокий темп ежемесячной регистрации и стабильный рост рынка грузовых автомобилей, количество зарегистрированных в системе в ближайшие месяцы достигнет миллиона транспортных средств. Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 700 тысяч. Маршрутные карты оформляют в основном иностранные грузоперевозчики.

В дорожный фонд на ремонт дорог и мостов с помощью государственной системы «Платон» собрано более 40 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счет этих средств определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» – проекта Общероссийского народного фронта.

«С учетом этой программы за счет средств от «Платона» отремонтировано более 1,7 тыс. километров дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции свыше 30 мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет из-за аварийного состояния. Все эти дорожные объекты имеют высокую социальную значимость, обеспечивают повышение безопасности движения и развитие транспортной доступности регионов для сотен тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков», – сообщил Олег Кириллов.

Одновременно с введением системы «Платон» исключено двойное налогообложение. Грузоперевозчики используют право вычета из транспортного налога. Региональные дорожные фонды при этом сохранили свои средства и получили компенсацию в размере 8,7 млрд рублей. Каждому региону правительство России выделило средства в зависимости от количества большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон».

За первые два года работы учтены и полностью реализованы все предложения грузоперевозчиков. В частности, введена постоплата, сохранен льготный тариф, модернизированы сервисы системы для дополнительного удобства пользователей и максимально упрощено получение информации для предоставления ФНС при использовании права на налоговый вычет.

Благодаря системе «Платон» дополнительные средства на российские дороги поступают за счет транзитного транспорта. 15% собранной платы приходится на иностранных перевозчиков. С учетом перспективного развития транспортных коридоров поступления в дорожный фонд будут только возрастать, что позволит более высокими темпами развивать дорожную сеть России.

В декабре сообщалось, что по поручению правительства России компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» разработала и протестировала на базе государственной системы «Платон» прототип системы контроля за перемещением отходов.