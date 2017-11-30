Медведев назвал ключевые профессии для будущего России

Врачи и преподаватели являются ключевыми группами, которые определяют будущее страны, в связи с чем необходимо изменить отношение государства для увеличения их доходов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.

По его словам, персонализация затронула социальную сферу, в связи с чем необходимо ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, в том числе по повышению квалификации тех, кто там работает, а также по увеличению их доходов. «Потому как врачи и преподаватели – это ключевые группы, которые и определяют будущее любой страны», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что «образование будущего» будет опираться на персонализированный процесс с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к оценке результатов обучения. Кроме того, считает премьер, нужно будет «учить другому». Он заметил, что новый технологический уклад многократно повышает цену и ценность интеллектуального капитала – он становится все более значимым в глобальной конкуренции.

В этих условиях, считает премьер, главной ценностью станет именно человек, и он же – «главным ориентиром в принятии управленческих решений».

«В России это происходит при разработке любых программ развития. Конец прошлого века был эпохой High-Tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности, в сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой High-Hume – то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей», – сказал Медведев.

По его словам, особое значение приобретет «оценка социальных и нравственных последствий» решений, которые принимаются на различных уровнях. Эту ситуацию он назвал «гуманитарной экспертизой».

Также, добавил Медведев, характер новых технологий выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса – и привел в пример развитие технологии 3D-печати, где «человек сам конструирует необходимые ему товары», становясь и потребителем, и производителем одновременно.

Между тем в августе 2017 года министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что средняя зарплата учителей в стране выросла до 33,2 тыс. рублей.

Одним из самых важных показателей развития экономики страны Медведев назвал удовлетворенность людей своей жизнью, хотя важными остаются и параметры динамики ВВП.

«Но для полноты экономической картины их должны дополнять другие показатели, которые оценивают, например, неравномерность перераспределения благ или уровень удовлетворенности людей жизнью, окружающей средой, услугами, своими перспективами», – отметил премьер.

По его словам, обычные показатели не всегда дают возможность точно судить о происходящем в экономике.

Также Медведев отметил, что роботизация в России создаст условия для обоснованного роста зарплат и повышения производительности труда, а не безработицы. Рост безработицы он считает не единственно возможным следствием роботизации.

«Новые технологии, например, могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов – в тех странах, где это актуально. Россия из-за последствий уменьшения рождаемости в ближайшем будущем действительно будет испытывать такие проблемы», – добавил Медведев.

Медведев указал на труды Карла Маркса, который отмечал, что сокращение рабочего времени является результатом технологического прогресса, а требования к квалификации рабочих при этом возрастают. Результатом прогресса, считает премьер, может стать трансформация представлений о правах на интеллектуальную собственность.

«Будут меняться налоговое и гражданское законодательство. А со временем это может затронуть и другие отрасли права, включая уголовное и процессуальное», – заключил Медведев.