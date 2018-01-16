Японский канал оповестил жителей об эвакуации из-за пуска ракеты КНДР

Японская телекомпания NHK во вторник по ошибке оповестила жителей страны о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

«Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK, было ошибочным. Мы приносим свои извинения», – сообщил телеканал, передает ТАСС.

Срочное объявление о необходимости эвакуации появилось на сайте телеканала в 12.55 мск. Через пять минут сообщение заменили на информацию об ошибке.

В распространенном каналом объявлении говорилось, что КНДР запустила баллистическую ракету, и поэтому правительство Японии призывает население укрыться в зданиях и под землей. При этом тревожное оповещение не транслировалось в эфир.

В субботу похожий случай произошел в США. Конгрессмен от штата Гавайи Талси Габбард опубликовала скриншот предупреждения о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета.

Напомним, в конце ноября КНДР провела запуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.