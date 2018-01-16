Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 1 копейку и составил 56,31 рубля, курс евро снизился на 12 копеек и достиг 69,08 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,9 доллара за баррель, передает РИА «Новости».