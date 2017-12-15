Устроившего дрифт у Исаакиевского собора оштрафовали на 2,5 тыс. рублей

Водителя, дрифтовавшего на Исаакиевской площади в центре Петербурга, оштрафовали на 2,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении водителя были составлены три протокола об административных правонарушениях, в результате ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее нарушитель не привлекался к административной ответственности.

Напомним, видео дрифтующего возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге автомобиля, сопровожденное провокационным комментарием, появилось в Сети в декабре.