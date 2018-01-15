Россиянина в Белоруссии приговорили к 16 годам колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приговорила гражданина России за покушение на убийство и разбой к 16 годам колонии усиленного режима, сообщила пресс-секретарь облсуда Ольга Барсукова.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, группой лиц, а также разбое, в крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения, группой лиц. Окончательно ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – цитирует Барсукову ТАСС.

Кроме этого, с россиянина суд постановил взыскать сумму морального вреда в размере 30 тыс. белорусских рублей (около 15 тыс. долларов) в пользу потерпевшего и 10 тыс. 24 рубля (около 5 тыс. долларов) – в пользу потерпевшей.

Отмечается, что в законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

В августе 2017 года двое россиян прибыли в Гомельскую область, откликнувшись на объявление местного жителя о продаже мотоцикла. Во время встречи с продавцом они напали на него и угнали транспортное средство. Местного жителя госпитализировали, а одного из нападавших сотрудники правоохранительных органов задержали. Второй подозреваемый в нападении россиянин скрылся.