Обслуживание спутников ГЛОНАСС предложено возложить на космических роботов

Инженеры Московского технического университета имени Баумана предложили обслуживать группировку спутников ГЛОНАСС с помощью орбитальной станции и отделяемых от нее маневрирующих космических аппаратов.

«Предполагается, что для обслуживания всей системы «выделена» одна долговременная орбитальная станция, от которой осуществляют свои маневры маневрирующие транспортные космические аппараты», – цитирует РИА «Новости» тезисы доклада, опубликованные на сайте «Королевских чтений».

Отделяемые маневрирующие аппараты будут способны модернизировать спутники ГЛОНАСС, изменяя их функциональное назначение, продлять срок существования аппаратов, в том числе и за счет дозаправки, а также переводить спутники на орбиты захоронения или и вовсе сводить с орбиты для утилизации.

Напомним, в декабре прошлого года генконструктор предприятия-производителя спутников ГЛОНАСС «ИСС им. Решетнева» Сергей Карутин, гендиректор «ИСС» Николай Тестоедов и гендиректор «Российских космических систем» Андрей Тюлин сообщили, что в 2018 году спутникам «Глонасс-М» планируется обновить «прошивку».