Обслуживание спутников ГЛОНАСС предложено возложить на космических роботов

Взгляд
14 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией

Трамп шантажирует Евросоюз иранской ядерной сделкой, которую надеется отменить еще со времен предвыборной кампанииФото: Yuri Gripas/Reuters
Трамп предъявил европейским партнерам ультиматум: или совместно внести изменения в условия ядерной сделки с Ираном, или США из этого договора выйдут. Де-факто это в любом случае будет означать провал соглашения, так как встретит противодействие Тегерана. Вопрос лишь в том, пойдет ли Европа на поводу у Америки или сохранит твердость в отстаивании сделки, что сблизит ее позицию с российской. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Обслуживание спутников ГЛОНАСС предложено возложить на космических роботов

          14 января 2018, 04:57

          Текст: Ольга Никитина

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          Инженеры Московского технического университета имени Баумана предложили обслуживать группировку спутников ГЛОНАСС с помощью орбитальной станции и отделяемых от нее маневрирующих космических аппаратов.

          «Предполагается, что для обслуживания всей системы «выделена» одна долговременная орбитальная станция, от которой осуществляют свои маневры маневрирующие транспортные космические аппараты», – цитирует РИА «Новости» тезисы доклада, опубликованные на сайте «Королевских чтений».

          Отделяемые маневрирующие аппараты будут способны модернизировать спутники ГЛОНАСС, изменяя их функциональное назначение, продлять срок существования аппаратов, в том числе и за счет дозаправки, а также переводить спутники на орбиты захоронения или и вовсе сводить с орбиты для утилизации.

          Напомним, в декабре прошлого года генконструктор предприятия-производителя спутников ГЛОНАСС «ИСС им. Решетнева»  Сергей Карутин, гендиректор «ИСС» Николай Тестоедов и гендиректор «Российских космических систем» Андрей Тюлин сообщили, что в 2018 году спутникам «Глонасс-М» планируется обновить «прошивку».


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