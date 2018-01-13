Участница конкурса красоты воспламенилась на подиуме

Костюм участницы конкурса красоты в Республике Сальвадор (государство в Центральной Америке) воспламенился прямо во время выступления.

Видео инцидента выложили на YouTube. Модель, облачившаяся в украшения из перьев, вышла на сцену. Ее «оперение» загорелось, когда она проходила мимо статистов с факелами в руках.

Пернатый головной убор девушки успел полностью загореться, так как модель не сразу заметила произошедшее.

Организаторы конкурса подоспели на помощь к девушке и помогли потушить костюм.