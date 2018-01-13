Жертвами ДТП в Забайкалье стали пять человек

В результате столкновения Toyota Mark II, выехавшей на встречную полосу, и SsangYong Istana пять человек погибли, еще двое пострадали, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

Все погибшие находились в Istana. Водитель Toyota и пассажир Istana госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается на сайте управления.

ДТП произошло около 23.00 в пятницу на федеральной автодороге «Чита–Забайкальск–граница с КНР» в трех километрах от села Харанор.

22-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу при обгоне грузовика.