ВЦИОМ: О желании пойти на выборы заявили 67% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам соцопроса сделал вывод, что 67% россиян придут на выборы президента России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал о намерениях россиян участвовать в голосовании на выборах президента России в марте 2018 года. По данным опроса, который проводился с 8 по 10 января, 67% респондентов заявили о желании принять участие в голосовании, сообщает сайт ВЦИОМ.

11% опрошенных выбрали вариант «скорее приму», 15% еще не определились, пойдут ли они на выборы. 3% не собираются голосовать, еще 3% ответили, что скорее не примут участия в голосовании. 1% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Респонденты также отвечали на вопрос «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?». 81% опрошенных выбрали кандидатуру Владимира Путина. 7,6% готовы проголосовать за Павла Грудинина, 4,2% – за Владимира Жириновского. 4,4% респондентов затруднились ответить.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре – 1,8 тыс. респондентов, в январе – 3 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.