Никиту Белых поместили в больницу «Матросской тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в коррупции, переведен в больницу СИЗО «Матросская тишина», сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Вчера после заседания мой подзащитный в связи с резким ухудшением здоровья был переведен в больницу «Матросской тишины». На данный момент мы дожидаемся его в суде, куда его доставят из больницы», – сказал адвокат, передает РИА «Новости».

В четверг заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Белых «выглядит неважно», «передвигается по камере с палочкой, старясь не наступать на больную ногу».

В конце декабря в Пресненский суд Москвы для Белых вызвали скорую помощь, врачи диагностировали угрозу инсульта.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В октябре президент Владимир Путин заявил, что решение о виновности экс-губернатора Кировской области Никиты Белых примет суд, но ситуация с его задержанием вызывает вопросы.