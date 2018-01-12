Никиту Белых поместили в больницу «Матросской тишины»

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12 января, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Комиссар ООН оценил заявление Трампа о «странах-гадюшниках»
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Грудинин готовит России отскок в светлое прошлое
Путин признал маршала Кима победителем Америки
Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех
Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»
«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов
Самое отвратительное слово нашей с вами современности
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»
Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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Умер народный артист России Михаил Державин
Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачахПодробности...
Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрыеПодробности...
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Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
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