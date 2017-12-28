Белых вызвали скорую помощь в московский суд

В Пресненский суд Москвы вызвали скорую помощь для экс-главы Кировской области Никиты Белых, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Грохотов рассказал, что с утра Белых «перемещался с конвоем по различным судам». В Пресненский суд его «доставили к обеду», Белых к этом времени «был очень уставшим и попросил отдохнуть».

«Ему предоставили 15 минут и начали заседание», – приводит слова адвоката ТАСС.

Белых «на данный момент чувствует себя плохо», сообщил Грохотов, уточнив, что заседание началось в 13.00 и длилось до 21.00. Он также пояснил, что о состоянии здоровья Белых станет известно только в четверг, так как суд закрыли.

В пресс-службе суда подтвердили вызов скорой помощи Белых, которому стало плохо во время процесса. Он был переведен в конвойное помещение, где ему оказали помощь.

Грохотов со ссылкой на жену экс-главы Кировской области сообщил, что «врачи оценили состояние Белых как предынсультное»: «У него очень высокое давление – 220, с сахаром проблемы – он очень низкий, так как Никита Юрьевич целый день ничего не ел».

Грохотов сообщил, что Белых вернулся в СИЗО, новое заседание пройдет в четверг.