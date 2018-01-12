В Омске опровергли подлинность видео с дракой игроков «Авангарда»

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» (Омск) заявили, что опубликованное ранее в соцсетях видео с дракой, в которой якобы принимают участие игроки команды Михаил Фисенко и Андрей Стась, не имеет никакого отношения к клубу.

Ранее в соцсетях появилось видео с дракой, якобы случившейся на новогоднем вечере хоккеистов «Авангарда» , в которой принимали участие Михаил Фисенко и Андрей Стась.

«Это видео – фейк. Никакого отношения к «Авангарду» оно не имеет», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы омского клуба Олега Малицкого.

Напомним, ранее юные российские футболисты избили норвежских соперников.