В Татарстане задержан предполагаемый убийца лыжницы на базе отдыха

Сотрудники полиции Нижнекамска задержали предполагаемого убийцу Гульшат Котенковой, зарезанной на лыжной прогулке на базе отдыха, сообщил источник в правоохранительных органах Татарстана.

По информации источника, задержанный был ранее неоднократно судим.

«Нижнекамские полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования жителя Нижнекамска 1980 года рождения. В настоящее время он дает признательные показания», – передает РИА «Новости» слова источника.



Последний срок за изнасилование подозреваемый получил в 2009 году, освободился только летом 2017-го.

Ранее власти Нижнекамска приняли решение о выделении вознаграждения в 1 млн рублей за информацию и поимку убийцы, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.



«В управлении МВД России по Нижнекамскому району глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин провел совещание с руководителями силовых структур города по факту гибели 29-летней нижнекамки Гульшат Котенковой. На рабочем заседании... принято решение о выделении 1 млн рублей в качестве вознаграждения за информацию и поимку преступника», – говорится в сообщении.



Напомним, в ночь на 10 января в поселке Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана на территории базы «Алнаш» было обнаружено тело 28-летней женщины с 11 ножевыми ранениями головы и шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».