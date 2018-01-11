Против Запорожской епархии УПЦ МП на Украине открыли уголовное дело

На Украине открыли уголовное дело против представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Также дело возбуждено против ОО «Союз православный «Радомир» и других неустановленных лиц», которые якобы разжигали ненависть и оскорбляли граждан «в связи с их религиозными убеждениями». В результате, как сообщила Сарган в Facebook, произошли «столкновения и массовые беспорядки в Запорожской области и других регионах Украины».

Запорожской епархии вменяют в вину то, что при осуществлении религиозных обрядов предпочтение отдается «тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП».

Кроме того, «национальную честь граждан Украины», по словам Сарган, «унижает» то, что лица, против которых открыто дело, «осуждают общение представителей церкви на украинском языке».

«Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ)», – говорится в сообщении.

Прихожанам, как заявила Сарган, говорят о «необходимости объединения Украины с Россией», также «осуждается европейское направление развития» Украины и «спецоперация» в Донбассе, «оправдываются агрессивные действия», которые Россия якобы предпринимает против Украины.

Напомним, речь идет об отказе священников УПЦ отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в так называемом Киевском патриархате

Публицист и богослов Сергей Худиев уже пояснял, что, «если человек умер в ереси или расколе, так и не придя в Церковь, отпевать его в Церкви невозможно, потому что он не является ее членом»; чтобы «быть обвенчанными или отпетыми в Церкви», люди «должны сначала к ней присоединиться». А «Киевский патриархат», как подчеркнул Худиев, «никем в православном мире не считается Церковью».