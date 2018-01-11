Против Запорожской епархии УПЦ МП на Украине открыли уголовное дело

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12 января, пятница  |  Последнее обновление — 02:25  |  vz.ru
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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
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В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...

«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»

Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
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      Российские православные встретили Рождество 2018 года

      Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
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        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Против Запорожской епархии УПЦ МП на Украине открыли уголовное дело

          11 января 2018, 23:32

          Текст: Антон Антонов

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          На Украине открыли уголовное дело против представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

          Также дело возбуждено против ОО «Союз православный «Радомир» и других неустановленных лиц», которые якобы разжигали ненависть и оскорбляли граждан «в связи с их религиозными убеждениями». В результате, как сообщила Сарган в Facebook, произошли «столкновения и массовые беспорядки в Запорожской области и других регионах Украины».

          Запорожской епархии вменяют в вину то, что при осуществлении религиозных обрядов предпочтение отдается «тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП».

          Кроме того, «национальную честь граждан Украины», по словам Сарган, «унижает» то, что лица, против которых открыто дело, «осуждают общение представителей церкви на украинском языке».

          «Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ)», – говорится в сообщении.

          Прихожанам, как заявила Сарган, говорят о «необходимости объединения Украины с Россией», также «осуждается европейское направление развития» Украины и «спецоперация» в Донбассе, «оправдываются агрессивные действия», которые Россия якобы предпринимает против Украины.

          Напомним, речь идет об отказе священников УПЦ отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в так называемом Киевском патриархате

          Публицист и богослов Сергей Худиев уже пояснял, что, «если человек умер в ереси или расколе, так и не придя в Церковь, отпевать его в Церкви невозможно, потому что он не является ее членом»; чтобы «быть обвенчанными или отпетыми в Церкви», люди «должны сначала к ней присоединиться». А «Киевский патриархат», как подчеркнул Худиев, «никем в православном мире не считается Церковью».


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