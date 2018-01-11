Мэрия Москвы согласовала марш на 19 января

Власти столицы согласовали проведение 19 января марша в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, шествие пройдет на Тверском бульваре, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Марш согласован. Количество участников – до 500 человек», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее лидер общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев также сообщил, что мэрия Москвы согласовала намеченное на 19 января шествие памяти Маркелова и Бабуровой, которые были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы.