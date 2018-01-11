Песков: Параноидальные идеи Вашингтона об угрозе со стороны России вредят США

Параноидальные опасения Вашингтона насчет якобы вмешательства Москвы в избирательный процесс вредят самим США и препятствуют созданию комфортных условий для двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные параноидальные опасения, они вредят ведь не только двусторонним отношениям российско-американским. Они вредят самим Соединенным Штатам Америки, потому что, конечно, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни», – заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшие в Сенате США заявления о том, что Вашингтон не будет готов защититься от возможного вмешательства России в следующих выборах, передает РИА «Новости».

Песков также заявил, что Москва выражает сожаление в связи с подобными утверждениями, которые являются голословными.

Вместе с тем, в четверг стало известно, что в рамках ФБР создана рабочая группа, которая должна информировать американцев о попытках использовать дезинформацию и манипуляции с соцсетями на выборах.